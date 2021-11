Beringse broers veroordeeld voor agressie tegen politie

Twee Beringse broers van 41 en 44 jaar zijn vanochtend veroordeeld in Hasselt. Bij de feiten vijf jaar geleden had de jongste broer een andere caféganger gebeten tijdens een caféruzie in Beverlo-Dorp. De politie wilde hem thuis arresteren, maar zijn broer en omstaanders gingen hevig tekeer. Ondertussen werd de jongste door drie agenten tegen de grond gehouden, maar ook hij verzette zich en bleef stampen. Er waren uiteindelijk 10 agenten nodig om de broers in te rekenen.