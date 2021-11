Voor- en tegenstanders van verplichte vaccinatie zorgpersoneel in woonzorgcentrum Jette

Gisteren hakte de federale regering de knoop door: het zorgpersoneel is verplicht om zich te laten inenten tegen het coronavirus. Meer zelfs, wie dat niet doet, riskeert vanaf 1 april ontslagen te worden. In woonzorgcentrum Magnolia in Jette is er verdeeldheid over de vaccinatie. Niet iedereen wil zich er laten inenten, ook niet als het hun job kost.