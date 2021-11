VUB en ULB stellen studentenfeest Sint-Verhaegen uit wegens coronasituatie

"We weten hoe belangrijk het is voor studenten en alumni om elkaar op momenten als St-V te kunnen zien", zegt rector Caroline Pauwels van de VUB. "De beslissing hebben we na veel wikken en wegen en met grote spijt in het hart genomen. Maar we kunnen niet anders dan deze beslissing nemen als we kijken naar de coronacijfers. Onze universiteit heeft een ziekenhuis, net zoals de ULB dat heeft, en ook daar zien we dat medewerkers weeral een gigantische strijd voeren nu de ziekenhuizen opnieuw vollopen. Uit solidariteit met hen maar ook uit veiligheidsoverwegingen hebben we beslist om het evenement dit jaar te annuleren."