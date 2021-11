Vzw Klimaatzaak wil Belgische overheden dwingen tot ambitieuzer klimaatbeleid en gaat in hoger beroep na eerder vonnis 

Klimaatzaak vzw vindt dat het aan de overheid, de grote bedrijven en de financiële instellingen is om ervoor te zorgen dat België zijn uitstoot van broeikasgassen tijdig beperkt. “Vergelijk het met een auto die aan 200 km/uur richting een muur rijdt. Remmen op een paar meter voor de muur zal niet helpen, want dan ga je er los door. Als we nu ons tempo van CO₂-uitstoot niet verlagen, rijden we dwars door de CO₂-muur. Met alle gevolgen van dien.”