Vzw XIU wil iedereen zichtbaar op de fiets in donkere tijden

De vzw XIU trekt door de 5 Vlaamse provincies om aandacht te vragen voor het thema. Spes Nostra in Heule was de eerste stop in de campagne. De secundaire school in het Kortrijkse leverde in het verleden heel wat inspanningen om haar scholieren aan te moedigen om toch maar fluo-hesjes te dragen, vooral in de donkere maanden. De school kreeg als dank voor hun inspanningen een grote, lichtgevende XIU-eend aangeboden. Ook de verkeerspolitie van de PZ Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) en Kortrijkzaan Joeri Verbeeck kregen om dezelfde reden een XIU-eend.