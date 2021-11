Winteropvang Leuvense daklozen gaat van start in nieuwe woning

In Leuven is de winteropvang geopend voor thuis- en daklozen, die een veilige en warme plek zoeken om de nacht door te brengen. De stad kocht hiervoor een rijwoning in het centrum van Leuven. Daar kunnen in samenwerking met het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) tot 12 mensen per nacht terecht.