Wit-Gele Kruis roept thuisverpleegkundigen op om sociale contacten in vrije tijd te beperken

Het Wit-Gele Kruis in de provincie Antwerpen roept haar thuisverpleegkundigen op om niet-noodzakelijke contacten ook in hun vrije tijd te beperken. De oproep komt er omdat meer en meer thuisverpleegkundigen uitvallen, door ziekte of verplichte quarantaine. "Als dit zich verder zet de komende dagen en weken, dan vrezen we dat we op een dag onze zorg zullen moeten afbouwen", zegt Stef Peeters, directeur van het Wit-Gele Kruis Antwerpen.