Zeldzame veenmol ontdekt in Domein Bovy: "Een soort krekel die graaft als een mol"

De veenmol mag dan wel een insect zijn, zijn gedrag lijkt op dat van een mol. "Hij leeft onder de grond en heeft ook van die graafpootjes", gaat Aerts verder. "Vandaar dus de naam veenmol." Het is een van de grootste insecten van West-Europa, maar in Vlaanderen komt hij maar zelden voor. "Hij houdt van vochtige gebieden. Domein Bovy is erg vochtig, dus het is niet vreemd dat we hem net daar hebben gespot." Intussen gaat het ook goed met de boomkikker in het gebied. "In het voorjaar werden er 8 roepende mannetjes gehoord."