Ziekenhuizen hebben handen te kort door uitval personeel: ZNA dringend op zoek naar 32 zorgbuddy's

Het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) is dringend op zoek naar 32 zorgbuddy's. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld maaltijden uitdelen, met de patiënten praten of hen de krant voorlezen. "Allemaal zaken waar ons verplegend personeel nu jammer genoeg weinig of geen tijd voor kan maken", klinkt het.