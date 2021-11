Zorgkundige uit Duffel reageert emotioneel op verplicht vaccin: "Ik mag geen 2de prik om medische redenen en verlies nu mijn job"

Een zorgkundige uit Duffel reageert emotioneel op het verplichte vaccin voor mensen die in de zorg werken. Die moeten tegen 1 april volledig gevaccineerd zijn anders dreigen ze hun job te verliezen. Sofie Poppe werkt in een revalidatieziekenhuis in Edegem en mag om medische redenen geen 2de prik krijgen. Ze wordt nu mogelijk ontslagen en reageert erg emotioneel: "Ik hoop dat er tussenoplossingen zijn voor mensen zoals ik", vertelt ze in Start Je Dag op Radio 2 Antwerpen.