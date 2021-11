Zoutleeuw investeert één miljoen euro in strijd tegen wateroverlast

De investeringen dienen in de eerste plaats om het centrum van Zoutleeuw te beschermen. "Maar dat betekent niet dat we eventuele problemen zomaar doorschuiven naar de buurgemeenten", zegt Herbots. "Alle investeringen gebeuren in overleg met de buurgemeenten uit het Getebekken en met de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). Sommige investeringen dragen we zelf, voor andere kunnen we rekenen op subsidies. Denk maar aan de aanpassing van het rioolnetwerk", aldus de burgemeester.

Het plan wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad van Zoutleeuw. Sommige delen kunnen vrij snel worden uitgevoerd, voor andere zoals de aanleg van sommige bufferbekkens, moet op wat meer tijd worden gerekend.