BEKIJK: Hier voelen ze de zware impact van de vierde golf, "zonder mondmasker ook opnames door andere virussen"

Het zorgpersoneel vraagt aan het Overlegcomité duidelijke en structurele maatregelen om de epidemie in te dijken. Want de druk op de intensieve afdelingen neemt opnieuw fel toe, en veel personeel valt uit, omdat het zelf ziek wordt of de werkdruk niet meer aan kan. We gingen kijken in het UZ in Gent, waar het belang van een mondmasker wordt aangestipt. "Ook andere virusssen dan corona leiden tot opnames en zonder mondmasker kunnen ook die virussen vrij circuleren", klinkt het hier.