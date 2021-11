Maar 1 bezoeker per patiënt welkom in Jan Yperman Ziekenhuis Ieper

Die verstrenging komt door de stijgende coronacijfers. "De gezondheidszorg kreunt onder die vierde golf, want die hadden wij niet verwacht in zo'n grote getallen", zegt Eddy Delporte, verpleegkundig directeur van het Jan Ypermanziekenhuis. "Iedere golf is anders, want nu worden we ook geconfornteerd met een winterdip. Ook de uitval van personeel is enorm. We hebben momenteel 35 personeelsleden die thuiszitten door corona, dat is naast andere personeelsleden die thuiszitten om andere redenen. Het is enorm moeilijk om mensen op te vangen."

Hoeveel golven het ziekenhuis nog aankan, weet Delporte niet. "Het is onze job om dit te doen en te blijven doen, dus wij vangen elke golf op. Maar de impact nadien gaat enorm zijn. Veel verpleegkundigen willen dit niet nog eens opnieuw doen. Ik vrees dat de uitstroom enorm zal zijn. Ik heb al verpleegkundigen gehoord die andere wegen willen uitgaan."