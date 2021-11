41 maanden cel voor "man met de bizonkop" die Amerikaanse parlement bestormde

Voor zijn rol in de bestorming van het Capitool heeft Angeli nu een celstraf van 41 maanden gekregen. "Wat jij hebt gedaan is verschrikkelijk", zei rechter Royce Lamberth in de federale rechtbank in Washington DC. "Wat je deed was zo ernstig dat ik geen straf kan rechtvaardigen die lager ligt" dan wat er gevraagd werd door aanklager, zei de rechter nog. Maar de straf van "bizonman" is toch iets lager, want de aanklager vroeg oorspronkelijk 51 maanden cel.