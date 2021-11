Stad Genk beloont kinderen die met de fiets of te voet naar school gaan

Alle Genkse lagere scholen kunnen zich vanaf nu inschrijven voor het fietsbeloningsproject “Buck-e”, een systeem dat fietsers en wandelaars beloont. “Een scanner aan de poort registreert de data van de sensor die aan de fiets of rugzak bevestigd is”, legt schepen Kriekemans uit. “Op basis van die gegevens ontvangen scholieren virtuele stadsmunten. Deze bucks kunnen ze omruilen bij een lokale handelaar, in de bib, in het zwembad of elders. Met een app kunnen de kinderen hun data en hun verdiende munten opvolgen en met een kredietkaart kunnen ze de munten uitgeven. Genkse scholen die geïnteresseerd zijn kunnen zich vanaf volgende week aanmelden.”