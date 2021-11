CHECK - Nee, een vader en zijn kind worden hier niet weggestuurd van de Sint omdat ze geen geldige coronapas hebben

Op sociale media doet een foto de ronde waarbij een agent nogal hardvochtig een vader en zijn kind lijkt weg te sturen die over een hek naar de intocht van de Sint in Amsterdam kijken. De suggesties dat dit te maken heeft met pesterijen van ongevaccineerden of het begin is van een maatschappij met een voortdurende QR-identificatieplicht kloppen hier niet. Alles heeft te maken met een onveilige verkeerssituatie.