Chileense president overleeft vertrouwensstemming na omstreden zakendeal

Met de stemming komt er een einde aan de afzettingsprocedure. Vorige week had een meerderheid in de Kamer van Afgevaardigden, waar de oppositie in de meerderheid is, nog ingestemd met de afzetting van de president.

Ook de Senaat wordt door de oppositie gedomineerd, maar daar is een tweederdemeerderheid (29 stemmen) nodig. Uiteindelijk stemden dinsdag 24 senatoren voor en 18 tegen de afzetting. Er was ook één onthouding.

Piñera is in opspraak gekomen door de publicatie van de Pandora Papers. Hij wordt er gelinkt aan de verkoop van het mijnbedrijf Dominga via een vennootschap van zijn kinderen, voor 152 miljoen dollar. Een groot deel van de operatie vond plaats op de Britse Maagdeneilanden. De president heeft de beschuldigingen tegengesproken. Er is een gerechtelijk onderzoek opgestart.

Op 21 november vindt in Chili de eerste ronde van de presidentsverkiezingen plaats. Piñera, die president was tussen 2010 en 2014 en opnieuw sinds 2018, mag zich geen kandidaat meer stellen.