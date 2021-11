Colombiaanse zuster terug in vaderland, na ruim 4 jaar ontvoering in Mali

"Ik sta stil bij het lijden van mensen die ontvoerd zijn, hier (in Colombia), in Mali en in de rest van de wereld”, dat zei zuster Gloria Cecilia Narváez bij aankomst in haar vaderland Colombia. “Ik denk aan alle mensen die nog ontvoerd zijn”, sprak ze nog. De non werd verwelkomd door een dozijn zusters in de aankomsthal van de luchthaven in de Colombiaanse hoofdstad Bogota, ze zongen: "Welkom ons hart”.