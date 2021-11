Coronablog: 557 mensen op intensieve zorg, wat doet het Overlegcomité straks?

Het leger spring opnieuw bij op sommige plekken. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad, en is ook aan VRT NWS bevestigd. Het gaat om een tiental militairen.

In een woonzorgcentrum in Zulte zijn vanuit het leger 1 verpleegkundige en 2 logistieke medewerkers aan de slag. In in het vaccinatiecentrum van Soignies zijn 2 militairen aan het werk, ze geven ondersteuning bij het begeleiden van mensen. In het het testcentrum van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen waren 3 militaire ambulanciers aan de slag, daar zijn nog 2 mensen bijgekomen om te helpen met testen en administratie.

Defensie laat weten dat het klaar is om ook op andere plekken te gaan helpen, als dat de eigen werking niet in het gedrang brengt. Er zijn nog een aantal aanvragen voor ondersteuning in behandeling. Ook het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek kan eventueel meer brandwondenpatiënten van ziekenhuizen opvangen, als dat nodig is, om daar meer bedden vrij te houden voor coronapatiënten.