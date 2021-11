Ding Ding! Crazy Frog, bekend van catchy ringtone, komt terug met nieuwe muziek 

In een tijdperk waarin de "ringtone helemaal dood is", hoopt Boss dat de nieuwe track en video uiteindelijk een nieuwe generatie fans zullen vinden op TikTok. Hij kiest voor dat sociale mediaplatform omdat daar nu veel van de huidige virale muziekcontent wordt gemaakt. "Toen we Crazy Frog begonnen, was er geen TikTok, het bestond niet", zegt Boss. "Maar op dit moment is TikTok superbelangrijk. Het is eigenlijk het grootste platform voor mensen om nieuwe muziek te delen." De comeback zal in samenwerking zijn met DJ-producer Reinhard "Voodoo" Raith.