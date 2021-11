Driedaagse hackathon om games te ontwikkelen voor mensen met beperking in Sint Oda

Studenten van PXL en Luca School of Arts vormen samen multidisciplinaire teams om tot de beste spelletjes te komen. "Studenten ICT staan in voor de technische ontwikkeling, maar zij werken nauw samen met studenten ergotherapie die een duidelijk zicht hebben op de persoonlijke voorkeuren van onze gasten", vertelt Hulshagen. De gasten kunnen zelf niet bij de ontwikkeling aanwezig zijn, want ze kunnen geen mondmasker dragen. "Gelukkig leven we in digitale tijden, dus via video-calls kunnen ze toch input geven."