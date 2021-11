Er komt een nierdialysecentrum in Diksmuide: "Zo'n zware behandeling moet dichter bij huis"

Het Jan Yperman Ziekenhuis krijgt binnen 2 jaar een nierdialysecentrum in Diksmuide. De dienst nierziekten van het Jan Yperman kent zijn expertise in de dialyse. Dat is een behandeling voor patiënten met ernstig nierfalen waarbij de werking van de nieren grotendeels wordt overgenomen. De bekendste vorm is hemodialyse: het bloed van de dialysepatiënt wordt gezuiverd met behulp van een kunstnier.

Die behandeling heeft een enorm zware impact op het dagelijks leven van de patiënten, zegt directeur Frederik Chanterie. "Zij moeten drie keer per week drie tot vier uur per week aan de dialyse liggen. Zo'n behandeling moet echt wel dichterbij huis kunnen gebeuren. Het zijn ook vaak oudere patiënten die zich moeilijker kunnen verplaatsen en altijd beroep moeten doen op mantelzorgers of openbaar vervoer. Diksmuide is een blinde vlek op de kaart, het is de enige regio in West-Vlaanderen waar in een straal van 10 kilometer geen dialysecentrum is."