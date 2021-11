Geneesmiddel ontwikkeld dat mogelijk diabetes type 1 op twee fronten aanpakt

Het nanodeeltje is evenwel meer dan een transportmiddel, aldus de onderzoekers. Het is gemaakt uit een gepolymeriseerd galzuur, ursodeoxycholzuur. In zijn meer natuurlijke vorm als een monomeer wordt dat gebruikt om middelen te maken om gal- en leverstenen op te lossen.

Als behandeling voor diabetes is het niet erg effectief gebleken. Het onderzoeksteam van Fahmy heeft nu evenwel het galzuur gepolymeriseerd, wat het vermogen ervan vergroot om zich te binden aan receptoren die essentieel zijn voor de stofwisseling en het veel effectiever maakt als behandeling voor diabetes. Een monomeer is een tamelijk eenvoudige organische molecule die kan dienen als bouwsteen voor grotere moleculen, bijvoorbeeld polymeren, die bestaan uit een reeks aan elkaar gekoppelde identieke of gelijkaardige monomeren.

In de proeven op muizen van het team keerden de nanocarriers de ontsteking om, herstelden ze de stofwisselingsfuncties en verlengden ze de levensduur van de dieren, terwijl de lading van de carriers de insulineniveaus herstelden.

"Je geneest dus daadwerkelijk de ziekte terwijl je de insulineniveaus tegelijkertijd op peil houdt", zei Fahmy.

"Het potentieel hiervan is enorm groot voor diabetes en ook andere ziekten", zei hij. "Ik hoop dat deze technische ontwikkeling ten volle benut zal worden voor de ontwikkeling van dringend nodige oplossingen voor wat momenteel moeilijke uitdagingen zijn in auto-immuniteit, kanker, allergieën en infecties."

De studie van het onderzoeksteam van Yale en enkel collega's van Toralgen Inc, de Novartis Institutes foor Biomedical Research in Basel en de University of Southern California is gepubliceerd in Nature Biomedical Engineering. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van Yale University.