Historische mergelgroeve onder oude boerderij proactief opgevuld om instortingsramp te voorkomen

Het opvullen van de groeve is dan wel noodzakelijk, maar niet per se gewenst. “De ingreep gaat gepaard met het verdwijnen van rijk cultuurhistorisch erfgoed", vervolgt de coördinator. "Deze groeve is al eeuwenoud, en staat vol tekeningen, opschriften en andere verhalen. Dat mooie ondergrondse landschap raken we nu natuurlijk kwijt”

Het vullen van de groeve neemt twee dagen in beslag. “Gisteren hebben we vulbuizen en ontluchtingsbuizen aangebracht en vandaag hebben we de groeve opgevuld met schuimbeton."