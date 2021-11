Eerste hulp bij zelftesten: vanaf zaterdag op verschillende plekken verplicht, maar hoe goed werken ze?

De zelftesten zijn heel betrouwbaar, benadrukt Herman Goossens, professor microbiologie aan de Universiteit Antwerpen. "Zeker voor mensen met klachten is de zelftest meer dan 90% betrouwbaar", zegt hij dinsdag in "De ochtend" op Radio 1.

Aan de andere kant is de kans op vals-negatieve of vals-positieve resultaten wel hoger bij zelftesten. Het hangt er ook vanaf wanneer je het resultaat afleest, want als je te lang wacht is de kans op een vals-positief resultaat groter. Het wordt daarom aangeraden om ongeveer een kwartiertje te wachten om het resultaat af te lezen. Het kan ook zijn dat er te weinig virusdeeltjes uit de neus worden opgenomen op het stokje bij een zelftest, zodat de het resultaat vals-negatief uitvalt.

Viroloog Steven Van Gucht beklemtoont daarom dat je grondig de gebruiksaanwijzing moet lezen voor het meest correcte resultaat. "Daar zal zeker ook informatie opstaan rond bewaring", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Meestal bewaar je zo’n test het best op kamertemperatuur. Laat hem bijvoorbeeld niet liggen op het dashboard in je auto, waar het erg warm kan worden. Ook buiten laten liggen in de vrieskou is geen goed idee."

"Het best interpreteer je het resultaat zo: ben je positief, dan moet een groot alarm afgaan", zegt Van Gucht. "Isoleer je en boek een afspraak voor een PCR-test om zekerheid te hebben dat je het virus draagt. Als je negatief test, wil dat niét zeggen dat je het virus niet hebt. Het is dus geen vrijbrief om zomaar eender wat te gaan doen. Blijf voorzichtig en hou je nog steeds aan de gangbare veiligheidsmaatregelen."