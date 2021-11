CHECK - Het is onwaarschijnlijk dat u sigaretten rookt die op honden werden getest

Onderzoek op beagles is op zich niet uitzonderlijk. Naast muizen, ratten, varkens en apen worden ze nog vaak gebruikt in het farmacologisch onderzoek. Voornamelijk hun zacht en meewerkend karakter maakt hen tot het geschikte labodier. Dat het in die labo's ook kan misgaan, toont een undercovervideo die dierenrechtenorganisatie Last Chance for Animals in 2016 in het Canadese Quebec maakte. Te zien is hoe onderzoekers de honden hardhandig in hun kooi smijten en intuberen. Dit jaar kwam de bekende Amerikaanse viroloog Antonio Fauci nog onder vuur te liggen omdat zijn labo zou werken met testen op beagles. Concreet bewijsmateriaal was er daarvoor wel niet.



Ook de tabaksindustrie maakte zich in het verleden schuldig aan testen op honden. In 1975 trok de Britse journaliste Mary Beith met een spionnencamera een week lang naar een testlabo voor sigaretten. Wat ze daar zag, schreef ze voor het Manchesterse blad The People vervolgens neer in een verhaal dat haar illuster zou maken: the smoking beagles story.