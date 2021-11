Huishoudhulpen dienstencheques voeren actie : "Betalen om te kunnen werken, nee bedankt"

Het overleg met werkgevers en vakbonden voor een nieuw sectoraal akkoord zit nu muurvast. Daarom trekken vandaag zo'n 600 huishoudhulpen vanaf het station Brussel-Noord, door Brussel naar Federgon, de grootste werkgeversorganisatie in de sector van de dienstencheques. "Dit is een signaal dat we willen geven", zegt vakbondsman Kris Vanautgaerden van ACV Voeding en Diensten. "Het tweejaarlijks overleg in de sector loopt op dit ogenblik grondig fout. We hebben bijna een akkoord over de koopkrachtverhoging, maar die is zeer relatief, het gaat hier over 0,4 procent. Maar het grootste knelpunt blijft de vergoeding van het woon- werkverkeer en de verplaatsingen in dienstverband, die schandalig laag zijn."