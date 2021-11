In zwembad Bornem moet je reserveren niet omdat er te véél maar  net weinig zwemmers zijn

"We hebben gemerkt dat de bezoekers afwachten om terug naar het zwembad te komen. Daardoor is onze personeelsbezetting soms te hoog. We willen het personeel, en zeker onze redders beter inplannen want die zijn almaar moeilijker te vinden", zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA) van Bornem. Dankzij de reservaties kan het personeel efficiënter worden ingezet, om mogelijke gaten op te vullen bij afwezigheden bijvoorbeeld.