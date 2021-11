Jacques Rogge krijgt eigen fietsersbrug in thuisstad Deinze

De Jacques Rogge-brug wordt een nieuwe fietsersbrug van 45 meter lang over de Volhardingslaan in Deinze. "De brug verbindt mensen", vertelt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). "En dat deed Jacques Rogge ook als voorzitter van het IOC : mensen samenbrengen. En de brug brengt ook mensen in beweging, ze kunnen de brug alleen over al stappend en trappend, en dat vond hij ook heel belangrijk."

Staalbedrijf Aelterman maakt de nieuwe brug in de Gentse haven, en de brug wordt dan volgend jaar in 1 stuk over de weg naar Deinze gebracht, via Eeklo, Maldegem, Aalter en Tielt. Transport over het water zou niet lukken, omdat de oevers in Deinze niet stabiel genoeg zijn voor het nodige materiaal.

De nieuwe fietsersbrug zal ervoor zorgen dat fietsers gemakkelijker vanuit Petegem en Machelen naar het station van Deinze kunnen fietsen. Ook de schoolgaande jeugd zal daardoor veiliger naar school kunnen fietsen.