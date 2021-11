Jeugdinstelling in Ruiselede is omgebouwd tot filmdecor: "Schept eerlijk beeld van hoe het hier gaat"

De gemeenschapsinstelling 'De Zande' is in september als decor te zien in de nieuwe film 'Le Paradis' van de Brusselse regisseur Zeno Graton. In het fictieve verhaal ontstaat er een romance tussen twee jongens uit de instelling. "Er komt enorm veel bij kijken. Het leeft hier echt bij de jongeren", zegt teamverantwoordelijke Stijn Rodts.

Rodts vindt het fijn dat de film een eerlijk portret over de werking toont. "Dat is ook de reden waarom we de samenwerking zijn aangegaan. Ze brengen ons in een positief daglicht en doorbreken de traditionele verkeerde opvattingen die sommigen hebben over jongeren in een gesloten instelling. Er is altijd een reden waarom ze hier geplaatst zijn, wij proberen daar het positieve uit te halen."