Zeldzame jonge raaf doodgeschoten in Oudsbergen

De raaf is de grootste vogel uit de familie van de kraaien. Het zijn heel zeldzame vogels in Vlaanderen. Het was 150 jaar geleden dat er nog raven gebroed hebben in Limburg, dit was het tweede nest. Nu is dus een jonge vogel doodgeschoten teruggevonden in Oudsbergen. Jeroen Denaeghel van het Agentschap Natuur en Bos: "We hebben door röntgenfoto's kunnen vaststellen dat hij 9 hagelbolletjes in zijn lijf had, en vandaar dat de natuurinspectie met een onderzoek is gestart."

Het Agentschap Natuur en Bos tilt hier zwaar aan. Jeroen Denaeghel: "We waren heel blij dat de raaf terug was, en als je dan twee nesten hebt en je hebt een aantal jonge vogels kunnen ringen, dan hoop je dat die een aantal jaren kunnen voortplanten. Als er dan in zo'n prille fase eentje sneuvelt, is dat geen goed nieuws, en het is extra zuur als dat door menselijke tussenkomst gebeurt."