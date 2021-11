Kampt je hond met verlatingsangst? "DogPhone" zorgt ervoor dat viervoeter zich nooit meer alleen voelt als baasje niet thuis is

De DogPhone zit in een zachte bal en stuurt een signaal uit naar de laptop van het baasje telkens wanneer de hond het voorwerp beweegt. Wanneer dat het geval is, krijgt het baasje een melding dat zijn of haar hond belt, waarna hij of zij kan beslissen om op te nemen of niet. Wanneer het gemis groot is, kan het baasje ook zelf naar het beest bellen. Om het videogesprek te starten moet de hond dan wel met de bal bewegen.