Kat komt na 3 jaar terug thuis in Aalst: "Wij zijn blij, onze nieuwe poes iets minder"

Jempie was al een paar keer eerder weggelopen. "Maar hij kwam altijd terug. En het langste dat hij was weggeweest was een maand. Deze keer dachten we dat hij voorgoed weg was. We hadden hem al meer dan 3 jaar niet gezien. Maar nu is hij dus toch terug!" Al is het weerzien net iets minder vrolijk dan verwacht. "Ondertussen hebben we een nieuwe kat. Die ziet Jempie natuurlijk als een indringer. Ze zullen nog moeten leren overeenkomen."