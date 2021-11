Koninklijk bezoek in Poperinge: Britse prins Edward bezoekt het Talbot House

Door corona en de Brexit bleven niet alleen de Britten, maar ook de Britse koninklijke familie meer dan drie jaar weg uit de Westhoek. Maar daarin is gisteren verandering gekomen. Want prins Edward, de neef van Queen Elisabeth, bracht een bezoek aan het Talbot House, het Britse soldatenhuis uit de Eerste Wereldoorlog in Poperinge.

De manager van het Talbot House, Simon Louagie, hecht enorm veel belang aan het bezoek van de Britse royal. "Het is toch wel heel symbolisch dat we weer zo'n sterk signaal van hoop krijgen kort na de Brexit en tijdens een pandemie. Dat is toch een duidelijk signaal dat ze zullen blijven komen en ons absoluut niet vergeten zijn. Als iemand van 86 jaar van het Koninklijk Hof zelfs speciaal gevraagd heeft om naar het Talbot House te mogen komen, dan is dat een enorme opsteker voor ons."