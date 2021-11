Landbouwers uit Hageland lanceren maaltijdbox met alleen maar streekingrediënten

Alle ingrediënten in de maaltijdbox komen van lokale landbouwers. "We hebben bijvoorbeeld varkensvlees en groenten uit Kortenaken. De aardappelen worden geteeld in Zoutleeuw. De zuivelproducten komen van een melkerij uit Linter", vertelt Weckx. "Met dit initiatief willen we de Korte Keten promoten. We willen mensen laten zien dat je ook lokaal kan kopen en niet altijd naar de supermarkt moet om daar dan vaak buitenlandse producten te kopen."