Leerlingen Brusselse school doen stage bij slachtoffers waterellende in Wallonië

"Met de winter die eraan komt, willen we ervoor zorgen dat die mensen niet in de kou zitten, zegt leerkracht Johan Swijssen. "We gaan de verwarming herstellen en ervoor zorgen dat ze warm water hebben. Maar het gaat niet alleen om reparaties, ook het menselijke aspect telt. Je ziet hier veel mensen in nood en de leerlingen komen op die manier met hun voeten op de grond. Sommige inwoners moeten 200 meter stappen om naar toilet te kunnen gaan. En velen zijn niet eens verzekerd. Wij hebben met de school aan een gezin een verwarmingsketel geschonken, maar we kunnen niet alles sponsoren natuurlijk."