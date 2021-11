Leuven vraagt uitgaanders om geen afval op straat achter te laten: "Stad lijkt 's morgens een festivalterrein"

"Dit is niet alleen een probleem van studenten", gaat Van Oppens verder. "Ik wil een oproep doen aan iedereen die in Leuven uitgaat, dat je je afval bij je houdt tot je een vuilnisbak ziet. Er wordt zoveel afval achtergelaten dat Leuven soms lijkt op een festivalterrein. Onze mensen moeten zo hard werken om van Leuven een propere stad te maken. Het zou de schoonmaakploegen werk besparen, waardoor ze meer tijd krijgen voor andere taken."