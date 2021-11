Van vader op zoon: na 50 jaar kookt zoon van chefkok Felix Alen voor de koning in Diest: "Kippenvel, een hele eer" 

Het koningspaar bezoekt vandaag het Hageland en ze zijn te gast in achtereenvolgens Tienen, Averbode en Diest. Na afloop gaan Filip en Mathilde eten in Hof te Rhode in Diest. "Closing the circle", zegt zoon Levi die daarmee in de voetsporen van zijn vader treedt, want precies 50 jaar geleden kookte z'n vader chefkok Felix Alen al voor koning Boudewijn en koningin Fabiola in Hof te Rhode. "Ik ben zeer vereerd dat het nu aan mij is. Mijn vader heeft als kok gewerkt voor het koningshuis. Is het nu toeval? Misschien wel, maar anderzijds is het de stad Diest die me gecontacteerd heeft", zegt Levi in Start Je Dag bij Radio 2 Vlaams-Brabant.