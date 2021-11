Lummen wil de leegloop van de gemeentediensten tegengaan

Tijdens de gemeenteraadscommissie werd een uitgebreide uiteenzetting gegeven over de personeelssituatie door Karolien Mondelaers, afdelingshoofd personeel en administratie.

Volgens haar zijn er slechts 12 van de 300 personeelsleden uit onvrede vertrokken. Dat blijkt uit de zogenoemde exitgesprekken. "Daaruit is gebleken dat er 9 redenen of oorzaken zijn waarom personeelsleden vertrekken. In de meeste gevallen is hun contract afgelopen, anderen hadden hun job verkeerd ingeschat, hebben medische redenen, krijgen elders betere voorwaarden, de werkdruk is te hoog, ... Ook hebben personeelsleden er problemen mee dat ze instructies krijgen van een leidinggevende ambtenaar én van burgemeester of schepenen, ... . 't Is soms ook een combinatie van meerdere redenen."

Mondelaers ontkende de hardnekkige geruchten dat in het woonzorgcentrum in 10 maanden 27 van de 96 personeelsleden zijn vertrokken. "Daar gebeurde het dat een vervanger ook uitviel en dus opnieuw moest vervangen worden."