Aantal niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in pleeggezinnen verviervoudigd sinds 2015

Bij de asielcrisis in 2015 is Pleegzorg in Vlaanderen gestart met niet-begeleide minderjarigen op te vangen in pleeggezinnen. Volgens het Vlaams Agentschap Opgroeien gaat het vooral om Afghaanse jongens tussen de veertien en de achttien jaar die in ons land aankomen nadat ze weken of maanden op de vlucht zijn voor het geweld in hun land. Ze komen hier aan zonder steun van ouders of andere familieleden.