Nieuw ziekenhuis in Antwerpen vier maanden later in gebruik genomen door corona

De verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis ZNA Cadix in Antwerpen is met vier maanden uitgesteld. Normaal zou het ZNA Cadix de deuren openen in november 2022, maar de opening is nu uitgesteld naar maart 2023. Het ziekenhuis wil het personeel, dat nu al zwaar op de proef wordt gesteld door corona, niet extra belasten met een verhuizing.