Nora (20) heeft een eetstoornis: "Mijn therapiehond is het lichtpuntje in het donker, ook al krijg ik soms rare blikken"

"Ik heb veel angsten en negatieve gedachten die me belemmeren in het dagelijks leven. Ongeveer vier maanden geleden is mijn therapiehond Vita in mijn leven gekomen. Op dat moment had ik al heel veel soorten behandelingen achter de rug. De komst van Vita was mijn lichtpunt in het donker. En is dat nu nog steeds", vertelt Nora. "Vita is mijn levensredder."

De hond van Nora is nog in opleiding tot therapiehond. "Het is bedoeling dat Vita binnenkort met me meegaat naar mijn lessen en naar drukke plaatsen, zoals op de trein. Vita geeft me een veilig gevoel. Bovendien houdt ze van eten, ze kan daar echt van genieten. Wat dat betreft, kan ik echt veel van haar leren."

"Soms krijg ik wel rare blikken, want een therapiehond voor psychische problemen zie je niet vaak", vertelt Nora nog. "Maar voor mij is Vita een reden om te blijven vechten."

