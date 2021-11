Onderhandelingsnota voor nieuwe regering in Nederland blijft op de trein liggen

Dat de onderhandelingen op die manier gevoerd worden, is opmerkelijk. Want in de opdrachten die de informateur gaf, werd nooit gesproken over een opdracht aan de VVD en het CDA om samen een "proeve van een regeerakkoord" te schrijven. Wel kregen VVD en D66 deze zomer de opdracht dat te doen. Met matig succes, overigens. De informateur ontkent ook met klem dat hij die opdracht aan VVD en CDA gegeven heeft. De partijen zelf beweren dan weer het omgekeerde.