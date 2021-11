Ophokplicht voor Brugse zwanen: "Om ze makkelijk te vangen geven we ze enkele dagen geen eten"

In het centrum van Brugge zijn even geen typische witte zwanen meer te zien. Wegens de ophokplicht voor pluimvee na een vaststelling van de vogelgriep zitten ze tijdelijk in een opvang tot ze weer buiten mogen. De zwanen te pakken krijgen is nog niet zo'n simpele klus.

"Vroeger was het zo dat ze de zwanen probeerden te vangen, maar dat is eigenlijk geen goede werkwijze", laat schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) weten. "Want die zwanen kunnen redelijk agressief worden. Nu is er een nieuwe methode, misschien niet zo sympathiek maar het kan niet anders. Het is zo dat we de zwanen niet meer hebben gevoederd sinds maandag, dan komen ze automatisch aan land. Zo is het simpeler om ze te kunnen pakken. Nu gaan ze naar een residentie met zwemvijver, krijgen ze lekker eten en worden ze goed verzorgd."