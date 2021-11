Zware ochtendspits door grote politieactie, op dit moment vooral hinder in Brussel, Antwerpen en Limburg

"We zullen vandaag actie voeren op verschillende plaatsen, onder andere aan de haven in Zeebrugge en in de omgeving van het Sportpaleis in Antwerpen", zegt Carlo Medo van politievakbond NSPV in "De ochtend" op Radio 1. De politie zal de wegen niet volledig afsluiten, maar zal wel extra verkeerscontroles uitvoeren. Dat zal op sommige plaatsen voor files en vertraging zorgen. "Maar eigenlijk is dit wat de politie elke dag zou moeten doen", verduidelijkt Medo.