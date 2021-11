Met asbest vervuilde varkenskadavers in Kasterlee deze week opgeruimd

"Ook voor ons is het een hele uitdaging," zegt Katia Smits, zaakvoerder van Bobrik uit Oelegem, "omdat we hier met verschillende soorten afval zitten die allemaal vervuild zijn met asbest, en dat is allemaal ook nog eens vermengd met mest."

Het bedrijf ging vorige week al aan de slag. "We hebben eerst alle toegangswegen naar het bedrijf volledig asbestvrij gemaakt, zodat onze mensen op een veilige manier nu de vervuilde varkens kunnen verwijderen. Normaal gaan ze naar Rendac, maar nu zullen ze naar een speciale stortplaats in Roeselare gaan. We verwachten dat ze tegen het einde van de week allemaal weg zullen zijn. De stal en de rest van het asbest opruimen, zal nog enkele weken duren."

