Oude burgemeesterswoning in Strombeek-Bever wordt online verkocht

"Dat gebouw is in slechte staat en als we dat willen renoveren, kost dat veel geld. En dan moeten we daar ook een bestemming voor hebben, wat niet het geval is", zegt schepen van Omgeving Bart Laeremans (Vernieuwing). "We hebben even gedacht om er een kinderdagverblijf in onder te brengen, maar daarvoor is de ruimte te klein. Maar het gebouw heeft zeker ook een historische waarde. Het staat op de erfgoedlijst en dus mag het niet afgebroken worden."

Oppositiepartij Groen is niet blij met de verkoop. Zij hadden liever dat er een sociale kruidenier in het gebouw kon zitten. De veiling loopt volgende week vrijdag af. Bieden kan via de immowebsite Biddit. Je kan de link ook terugvinden op de gemeentelijke website. De startprijs is 188.000 euro.