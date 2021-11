Van mondmaskerplicht vanaf 10 jaar tot verplicht telewerk: deze maatregelen gelden zeker tot 28 januari

Tot nu toe moest wie ouder was dan twaalf jaar een mondmasker dragen op onder meer drukke plaatsen, winkels en op het openbaar vervoer. Die leeftijdsgrens wordt verlaagd naar tien jaar.

Bovendien wordt de mondmaskerplicht uitgebreid naar alle evenementen binnen én buiten ongeacht de grootte van het evenement. Ook op café en restaurant zullen we opnieuw een mondmasker moeten dragen, behalve wanneer we neerzitten.

In Vlaanderen moesten kinderen in het vijfde en zesde leerjaar sinds enkele weken opnieuw een mondmasker dragen op school. Daar komen nu opnieuw de leerlingen uit de middelbare scholen bij. De mondmaskers kunnen worden afgezet wanneer iedereen stil zit, er afstand wordt gehouden en er ventilatie is. Bovendien komen er CO2-meters in alle klaslokalen. De ministers van Onderwijs hebben zich daartoe geëngageerd, om de luchtkwaliteit beter in de gaten de kunnen houden.

Ter opfrissing: op deze plaatsen moet het mondmasker gedragen worden (oude en nieuwe maatregelen):