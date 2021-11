Politie zoekt fietser die vrouwen lastigvalt in Aalter en Deinze: "Hij slaat op hun achterste"

De politie hoopt de man te identificeren. "We willen vragen aan andere slachtoffers om zich te melden, zodat we meer informatie kunnen verzamelen over de man in kwestie", zegt D'haene.

"Mensen mogen meteen naar het noodnummer 112 bellen als ze iets verdachts zien", laat de commissaris nog weten. "We komen liever een keer te veel, dan een keer te weinig. Als we die man op het terrein kunnen aantreffen, kunnen we hem ook onmiddellijk identificeren."