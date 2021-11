Pop-upfrietkot aan Meerdaalwoud in Oud-Heverlee zonder wegwerpmateriaal: "Iedereen brengt eigen bord of bakje mee"

Het tijdelijke frietkot krijgt de naam Kwitkot. Wat verwijst naar de campagne van OVAM: "Kappen met Wegwerp is Top". Het frietkot is één van de vele initatieven die de organisatie voorstelt om de afvalberg te verkleinen. Toch is het idee niet helemaal nieuw, gaat Dominique verder. "Mijn ouders gingen vroeger ook naar de frituur met hun eigen servies. En als we op vakantie trokken naar de camping, brachten we een grote pot mee naar het frietkot. Er is vandaag zelfs iemand met een visbokaal gekomen. Je kan het zo gek niet bedenken, of je kan het gebruiken. Maar evengoed op andere momenten. Als je naar de winkel gaat, kan je evengoed een herbruikbare zak meenemen of een netje. Of waarom geen potjes naar de slager? En zo zie je maar: milieubewust zijn én intussen genieten van frietjes, het kan."

Het hele gesprek met Dominique Van Malder en zijn Kwitkot aan het Meerdaalwoud kan je hier herbeluisteren.